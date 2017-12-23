Новости версия для печати В Орле стартовали Всероссийские соревнования по спортивной акробатике на «Кубок заслуженного тренера России Клавдии Наумовой» Турнир – престижный. Проводится уже в 27-й раз. И неизменно собирает «звездочек» со всей страны. Не стал исключением и этот год. На ковер выйдет более 200 человек. На параде-открытии побывала наша съемочная группа.



В этом году соревнования в честь знаменитого тренера проходят уже в 27-й раз. Сильная женщина, которая воспитала не один десяток чемпионов и мастеров спорта, признается - каждое выступление ребят пропускает через сердце. Клавдия Наумова, Заслуженный тренер России, почетный гражданин г. Орла: «Я так волнуюсь, что, наверное, на Чемпионатах мира я так не волновалась. Маленькие выступают, показывают сложные элементы – у меня сердце обрывается. А ведь надо показать, что я не волнуюсь, чтобы они не видели это волнение. Дети – такие хорошие, они приносят мне столько счастья и здоровья». Перед началом выступлений Заслуженный тренер России всем присутствующим пожелала самого простого, но такого важного: пройти соревнования без травм, чтобы в жизни всегда была удача, и главное – чтобы было здоровье. На параде-открытии присутствовали те, кто точно знает, что спорт поддается сильным. Владимир Просветов, старший тренер сборной команды России по спортивной акробатике (г. Москва): «Практически во всех регионах Российской Федерации этот турнир знают и любят и каждый год приезжают. Но самое важное, что на этом турнире могут выступать и совсем юные акробаты, очень приятно, что они набираются опыта». Александр Савоськин, и.о. начальника управления физической культуры и спорта Орловской области: «Когда ребенок с маленького возраста начинает участвовать в соревнованиях, он чувствует ответственность за то, что представляет свою малую родину на значимых соревнованиях». Борис Люблинский, директор СДЮСШОР «Русичи»: «Здесь всегда праздник, потому что здесь работает Клавдия Михайловна Наумова. Те результаты, которые здесь получают воспитанники, они являются на порядок выше, чем просто областные соревнования». Александр Степанов, главный судья соревнований: «Всероссийский Кубок Клавдии Наумовой является трамплином перед Первенством и Чемпионатом страны. Много спортсменов, которые выигрывали Кубок Клавдии Михайловны, становились чемпионами России, Европы и мира. На этих соревнованиях спортсмены выполняют нормативы мастеров спорта России». Праздник грации и красоты продлится до 24 декабря. Акробаты вновь докажут, что наша страна в этом спорте - одна из сильнейших в мире.









Юлия Опанасюк

22 декабря 2017 года







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