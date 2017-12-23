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Итоги Года экологии подвели в Покровском районе Орловской области

Весь год в районе активно работала административная комиссия: начали решать проблемы утилизации и переработки бытового мусора. Кроме того, активное участие в благоустройстве района приняли и сами жители.

То, что район благоустроен и чист, заметно даже в непогоду. Ни свалок, ни мусора нашей съемочной группе на глаза не попало. В Год экологии административная комиссия работала еженедельно. Одних штрафов за нарушения было вынесено на 48 тысяч рублей. В течение года была проведена большая работа с организациями, предприятиями, учреждениями по очистке территорий. За ними закрепили конкретные участки.
Людмила Цильк, главный специалист-секретарь административной комиссии при администрации Покровского района: «Было проведено два больших субботника, на которых присутствовало 186 трудовых коллективов, 23 образовательных учреждения. По итогам субботника было вывезено 80 тонн мусора».
Так, совместными усилиями привели в порядок улицы, площадь перед автовокзалом, парки и места отдыха. В том числе Верочкину рощу. Именно здесь проводят День района и другие народные гулянья.
Андрей Шептунов, специалист по решению вопросов местного значения администрации Покровского района: «Здесь сделано и освещение, и дорожки, лесные насаждения обновляются, проводится покос – то есть, мы проводим все мероприятия по благоустройству для того, чтобы людям здесь было комфортно».
Особое внимание уделили и братским захоронениям. Отдельный вопрос - уборка мусора. В этом году не только заключили с транспортниками договора на вывоз, но и решили вопрос об установке современного оборудования по переработке и утилизации бытовых отходов.
Людмила Цильк, главный специалист-секретарь административной комиссии при администрации Покровского района: «Объявлен аукцион, проходит регистрация компаний, в последующем будет выделен муниципальный участок. Мы надеемся, что в 2018 году уже все это будет обустроено и начнется вся работа по утилизации и переработки мусора».
Активное участие в благоустройстве родного района приняли и простые жители. На каждой улице есть дворы и участки, достойные восхищения. Пенсионерка Зоя Кустова ежегодно принимает участие в конкурсе подворьев. Свой дом она с любовью называет усадьбой. Иначе и не скажешь. Даже в дождь и слякоть, когда от цветочных клумб остаются лишь воспоминания и фотографии, у нее на участке чистота и порядок.

За первое место Зое Кустовой подарили садовую тачку, которая ждет своего часа до весны. А пока пенсионерка занимается другими своими хобби. И как выяснилось, любит она не только живые цветы – она вяжет их и вышивает. А еще пенсионерка уверена, что если бы каждый житель Покровского приложил хотя бы каплю усилий по благоустройству, то их красивый район стал бы еще чище и краше. И не только в Год экологии.




Татьяна Тимохина
22 декабря 2017 года

 


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