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Районные больницы Орловской области получат 10 новых автомобилей скорой помощи

Об этом сообщил Департамент здравоохранения Орловской области.

Получены шесть автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» марки «ГАЗ». Пять автомобилей планируется передать в Нарышкинскую, Хотынецкую, Ливенскую, Глазуновскую и Плещеевскую центральные районные больницы. Еще один автомобиль будет принят на баланс Станции скорой помощи.
 
Ранее, 15 декабря, 4 автомобиля скорой помощи класса «В» марки «УАЗ» получили Колпнянская, Шаблыкинская, Мценская и Троснянская районные больницы.
 
Как сообщает информационный портал Орловской области, распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2017 года № 1922-р Орловской области распределено 10 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В».
 
Кроме того, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 2543-р в целях обеспечения в 2017 году моногородов автомобилями скорой медицинской помощи Орловская область получает автомобиль класса «В» марки «ГАЗ» для Мценской центральной районной больницы. Планируется передать его больнице до конца года.
 



Орловское Информбюро
23 декабря 2017 года

 


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