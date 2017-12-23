Новости версия для печати Орловские активисты ОНФ подключились к борьбе за чистоту дорог Чуть меньше сотни перевозчиков свеклы и должностных лиц, курирующих эту работу, уже поплатились штрафами за грязь на трассе, ведущей в Залегощь.



«Фронтовики» отмечают, что не так давно около 20 километров этой трассы были покрыты слоем грунта, который перевозчики свеклы «натащили» с полей. Общественникам удалось добиться привлечения спецтехники к работе, которая теперь смывает грязь с дорожного полотна сразу после выезда на него большегруза. Однако это не единственное нарушение выявленное активистами – они зафиксировали, что на отдельных грузовиках отсутствуют пологи на кузовах, что может привести к падению корнеплодов на идущие позади перевозчиков авто. За это были оштрафованы почти 350 водителей. А с приходом морозов ОНФ вместе с дорожной полицией усилил контроль за перегрузом. Это опасно для дорожного полотна – в таких условиях асфальтобетон сильнее подвержен разрушению.





Антон Киселёв

23 декабря 2017 года







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