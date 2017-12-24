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В Орле состоялся концерт, посвященный творчеству Геннадия Гладкова

Концерт Орловской филармонии в академическом театре собрал аншлаг.

Оказывается, знаменитая песня «Бяки-буки» из знаменитого мультфильма «Бременские музыканты» прекрасно звучит и в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра. Собственно, весь концерт был пронизан невероятной легкостью, предновогодним весельем, озорством и чудесной музыкой Гладкова. Шутили все. От исполнителей до дирижера.
 
Областная филармония всегда перед Новым годом старается придумать для своих зрителей что-то совершенно необыкновенное, подарить не просто хорошее настроение, а целое море позитивных эмоций. Конечно, имя Геннадия Гладкова сыграло в этом первую скрипку. Ведь его произведения знают и любят все - от детей до стариков.
 
Геннадий Игоревич Гладков и сам должен был появиться на этом концерте, но, к сожалению, состояние здоровья 82-хлетнего композитора не позволило ему приехать в Орел. Но письмо для своих поклонников он прислал. Немногие знают, что автор музыки к популярным кинофильмам, мюзиклам и мультфильмам, среди которых «Обыкновенное чудо», «Собака на сене», «12 стульев», «Малыш и Карлсон», «38 попугаев» и десятков других, ведет свой род из нашей Орловской губернии.
 
В концерте приняли участие не только симфонический оркестр и камерный хор «Лик», но и актеры орловских театров, которые исполняли неувядающие песни маэстро.
Елена Шигапова, Заслуженная артистка России: «Его музыка переносит тебя в совершенно потрясающий мир, полный эмоций, каких-то сказочных вещей, любви!».
Николай Рожков, актер театра «Свободное пространство»: «Это просто такое соединение театра, радости, праздника, кино - всего вместе, что это просто какой-то фейерверк!»
Песни, написанные Геннадием Гладковым в содружестве с поэтами Юлием Кимом и Юрием Энтиным, не выходят из моды, и хотя многие из них стали известны именно благодаря кино, дела это не меняет. Их любят, знают наизусть и продолжают петь.



Эва Стасюлевич
24 декабря 2017 года

 


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