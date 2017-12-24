Новости версия для печати Главный салат Нового года обойдется орловцам в 302 рубля Стоимость оливье рассчитали в Росстате.



Так называемый «индекс оливье» в нашем регионе потерял несколько пунктов по сравнению с прошлым годом. Стоимость новогоднего салата-закуски рассчитывали, исходя из оригинального рецепта: с колбасой, морковью, зеленым горошком и картофелем. Цена сложилась в расчете на семью из 4-х человек.



Самый дешевый оливье оказался в Белгородской области - 236 рублей, а самый дорогой – на Чукотке – 531 рубль.





Надежда Невматулина

24 декабря 2017 года







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