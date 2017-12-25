В Орле создан Совет по территориальному общественному самоуправлению

|
понедельник
25.12.2017
17:28:26
|
|
В Орле создан Совет по территориальному общественному самоуправлениюОн создан при администрации Орла. В его состав вошли представители городской власти, депутаты Орловского городского Совета, активисты органов ТОС.
Как сообщает сайт администрации города Орла, Совет будет координировать структуры, занимающиеся вопросами организации общественного самоуправления в областном центре. Также среди его основных целей - создание благоприятной социальной среды для формирования гражданского общества и улучшения качества жизни населения, совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и органов ТОС.
На сегодняшний день в Орле созданы и зарегистрированы 362 ТОСа, в том числе 238 домовых и 124 уличных комитета.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта