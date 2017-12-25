Новости версия для печати В Орле создан Совет по территориальному общественному самоуправлению Он создан при администрации Орла. В его состав вошли представители городской власти, депутаты Орловского городского Совета, активисты органов ТОС.



Как сообщает сайт администрации города Орла, Совет будет координировать структуры, занимающиеся вопросами организации общественного самоуправления в областном центре. Также среди его основных целей - создание благоприятной социальной среды для формирования гражданского общества и улучшения качества жизни населения, совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и органов ТОС. На сегодняшний день в Орле созданы и зарегистрированы 362 ТОСа, в том числе 238 домовых и 124 уличных комитета.





Орловское Информбюро

25 декабря 2017 года







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