С сегодняшнего дня орловская полиция будет работать в режиме повышенной готовности

|
понедельник
25.12.2017
17:27:58
|
|
С сегодняшнего дня орловская полиция будет работать в режиме повышенной готовностиВопросы обеспечения безопасности населения во время новогодних и рождественских праздников обсудили на заседании антитеррористической комиссии Орла и оперативной группы муниципального образования «Город Орел».
С 20 декабря по 12 января в Орле запланировано проведение порядка 50 мероприятий. В эти дни маршруты патрулирования сотрудников полиции будут максимально приближены к площадкам их проведения.
25 декабря вводится круглосуточное дежурство руководящего состава УМВД России по Орлу вплоть до завершения новогодних мероприятий. Также с 29 декабря линейный отдел управления МВД России по Орловской области перейдет в круглосуточный режим патрулирования станций Орел, Лужки-Орловские, Мценск и Ливны. В дежурстве задействовано будет 78 человек.
Особое внимание будет уделено вопросам безопасности при сопровождении детей на общероссийскую новогоднюю елку, а также при передвижении организованных групп детей на новогодние мероприятия из районных центров в Орел, сообщает сайт администрации города Орла.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта