В Орле открылся Студенческий штаб сторонников Владимира Путина

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понедельник
25.12.2017
17:27:45
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В Орле открылся Студенческий штаб сторонников Владимира ПутинаВ состав штаба вошли студенты орловских вузов и сузов. В их числе известный орловский кикбоксер Владислав Туйнов.
Как рассказали лидеры Студенческого штаба, его принципы работы заключаются в реализации интересных значимых проектов: образовательных, патриотических, благотворительных. В рамках деятельности штаба орловская молодежь примет участие во всевозможных акциях и квестах, на платформе штаба будут организованы дискуссионные клубы, пройдут спортивные мероприятия.
Уже в день открытия, 22 декабря, подобная акция была организована на базе штаба в ОГУ им. И.С. Тургенева. Владислав Туйнов провел открытую тренировку по кикбоксингу с юными орловцами, сообщает информационный портал Орловской области.
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