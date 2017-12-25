Новости версия для печати В Орле открылся Студенческий штаб сторонников Владимира Путина В состав штаба вошли студенты орловских вузов и сузов. В их числе известный орловский кикбоксер Владислав Туйнов.



Как рассказали лидеры Студенческого штаба, его принципы работы заключаются в реализации интересных значимых проектов: образовательных, патриотических, благотворительных. В рамках деятельности штаба орловская молодежь примет участие во всевозможных акциях и квестах, на платформе штаба будут организованы дискуссионные клубы, пройдут спортивные мероприятия. Уже в день открытия, 22 декабря, подобная акция была организована на базе штаба в ОГУ им. И.С. Тургенева. Владислав Туйнов провел открытую тренировку по кикбоксингу с юными орловцами, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

25 декабря 2017 года







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