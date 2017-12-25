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Что подарить на Новый год?

Как не ошибиться с выбором новогоднего лакомства? Как сделать подарок своими руками? А какой подарок город приготовил всем жителям?

За чудесами и праздником, опережая Деда Мороза, родители отправляются в торговые точки. Но подарок можно сделать и своими руками. Например, символ 2018 года – Собаку. Бумага, карандаш и ножницы – для выкройки. Еще - клей, акриловый лак и ткань (лучше брать бязь). А также синтепух – чтобы собаке придать форму. Но изюминка этой игрушки – кофе, корица и ванилин. Это чтобы собака приобрела окрас. 
 
Несколько часов работы, зато подарок - эксклюзивный. Но если времени нет, в помощь торговые сети. Выбор велик, а на что обратить внимание – советы от Роспотребнадзора. 
Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Потребитель имеет право, предоставленное ему законодательством, потребовать у продавца предъявление документов, подтверждающих качество и безопасность игрушек ли, сладкого подарка. Это декларация соответствия и сертификаты соответствия». 
По данным Росстата, самые популярные подарки – это игрушки, книги, косметика и парфюмерия, гаджеты и бытовая утварь. Цены к Новому году на эти группы товаров, как правило, растут. 
 
Свой новогодний подарок всем орловцам сделал сам город. Каток! Рабочие уже приступили к его монтажу на главной площади Орла. Размеры его 20 на 60. Ну, а новые технологии позволяют поддерживать лёд, даже при плюсовой температуре. 
 
И это благодаря этиленгликоли – специальной жидкости. Она будет течь по трубам подо льдом. Каток будет работать всю зиму. Здесь же появятся раздевалки, прокат коньков и ярмарка ремесел. А чтобы не озябнуть – развернут торговлю горячим чаем и сладостями. На катке запланированы мастер-классы по хоккею, по фигурному катанию с участием ведущих тренеров Орловской области. 
 
В общем, какими бы не были подарки под ёлкой, важно, чтобы праздник не был омрачен.
 





Надежда Невматулина
25 декабря 2017 года

 


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