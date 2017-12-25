Новости версия для печати

Что подарить на Новый год?

За чудесами и праздником, опережая Деда Мороза, родители отправляются в торговые точки. Но подарок можно сделать и своими руками. Например, символ 2018 года – Собаку. Бумага, карандаш и ножницы – для выкройки. Еще - клей, акриловый лак и ткань (лучше брать бязь). А также синтепух – чтобы собаке придать форму. Но изюминка этой игрушки – кофе, корица и ванилин. Это чтобы собака приобрела окрас.

Несколько часов работы, зато подарок - эксклюзивный. Но если времени нет, в помощь торговые сети. Выбор велик, а на что обратить внимание – советы от Роспотребнадзора.

Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Потребитель имеет право, предоставленное ему законодательством, потребовать у продавца предъявление документов, подтверждающих качество и безопасность игрушек ли, сладкого подарка. Это декларация соответствия и сертификаты соответствия».

По данным Росстата, самые популярные подарки – это игрушки, книги, косметика и парфюмерия, гаджеты и бытовая утварь. Цены к Новому году на эти группы товаров, как правило, растут.

Свой новогодний подарок всем орловцам сделал сам город. Каток! Рабочие уже приступили к его монтажу на главной площади Орла. Размеры его 20 на 60. Ну, а новые технологии позволяют поддерживать лёд, даже при плюсовой температуре.

И это благодаря этиленгликоли – специальной жидкости. Она будет течь по трубам подо льдом. Каток будет работать всю зиму. Здесь же появятся раздевалки, прокат коньков и ярмарка ремесел. А чтобы не озябнуть – развернут торговлю горячим чаем и сладостями. На катке запланированы мастер-классы по хоккею, по фигурному катанию с участием ведущих тренеров Орловской области.

В общем, какими бы не были подарки под ёлкой, важно, чтобы праздник не был омрачен.