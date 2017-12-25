Новости версия для печати

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 55 ДТП

23 декабря в 13:35 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2113», при выполнении левого поворота допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2111», который следовал прямо. ДТП произошло на регулируемом перекрестке улиц Герцена и Советской. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 2111» - мальчик 2008 года рождения получил телесные повреждения. Пассажир автомобиля «ВАЗ 2113» - женщина 1949 года рождения получила телесные повреждения. Также телесные повреждения получил водитель автомобиля «ВАЗ 2111».

23 декабря в 17:45 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», двигаясь по автодороге Болхов-Мценск-Новосиль, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения пассажир автобуса получил телесные повреждения.

Днем 24 декабря в Ливенском районе водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ», не справился с управлением, выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с другим автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП водитель первого «КАМАЗа» получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

24 декабря в 13:50 водитель, управляя транспортным средством «Шкода Октавиа», двигался по автодороге Орел-Ефремов. Потеряв управление, допустил столкновение с транспортным средством «Ниссан Кашкай». В результате столкновения пассажир «Шкоды» - женщина 1984 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области