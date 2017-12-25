Орловская Госавтоинспекция усиленно выявляет нетрезвых водителей

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Орловская Госавтоинспекция усиленно выявляет нетрезвых водителейВ период предновогодних корпоративов инспекторов ГИБДД на улицах может стать больше. За выходные полицейские выявили шесть нетрезвых водителей, из которых один попался повторно. Случаи, когда пьяные автомобилисты уверяют в своей «кристальной трезвости», встречаются повсеместно. Но бывает, что водители только претворяются пьяными.
Практика сплошных полицейских кордонов на дорогах носит, в основном, предупредительный характер. Тем более что время и место проведения рейдов никто в секрете не держит. Возможно, придерживаясь тактики «вольной охоты» инспекторы достигли бы более конкретных показателей, но главная задача таких мероприятий – предупредить потенциальных правонарушителей.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «В преддверии и во время новогодних праздников инспекторы ГИБДД отмечают рост количества водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим руководством ГИБДД принимаются меры: инспекторов на дорогах области становится больше, они останавливают тотально все транспортные средства для проверки».
В одном из рейдов инспекторы столкнулись с инсценировкой. Стойкий запах спиртного, сбивчивая речь и неадекватное поведение водителя – все признаки пьяного вождения, вроде бы, на лицо. Вскоре причины нелепого фарса выясняются: антураж нетрезвой поездки водитель создал ради сомнительной популярности: по его словам, он хотел попасть в эфир телеканала «Россия-1».
Для провокаторов, которые умышленно ищут конфликта с инспекторами, в профессиональном сленге сотрудников ДПС есть особый термин: «обезьяна». И к таким демаршам полицейским не привыкать. Вот только пока водитель ломал комедию, отвлекая внимание инспекторов, перекресток «под шумок» мог запросто проскочить реальный водитель «под градусом». В целом же, в ГИБДД уверены: борьба с нетрезвой ездой ведется в области результативно.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Хочется отметить, что по сравнению с прошлым годом количество ДТП, которые допустили нетрезвые водители, снизилось».