Новости версия для печати Орловская Госавтоинспекция усиленно выявляет нетрезвых водителей В период предновогодних корпоративов инспекторов ГИБДД на улицах может стать больше. За выходные полицейские выявили шесть нетрезвых водителей, из которых один попался повторно. Случаи, когда пьяные автомобилисты уверяют в своей «кристальной трезвости», встречаются повсеместно. Но бывает, что водители только претворяются пьяными.



Практика сплошных полицейских кордонов на дорогах носит, в основном, предупредительный характер. Тем более что время и место проведения рейдов никто в секрете не держит. Возможно, придерживаясь тактики «вольной охоты» инспекторы достигли бы более конкретных показателей, но главная задача таких мероприятий – предупредить потенциальных правонарушителей. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «В преддверии и во время новогодних праздников инспекторы ГИБДД отмечают рост количества водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим руководством ГИБДД принимаются меры: инспекторов на дорогах области становится больше, они останавливают тотально все транспортные средства для проверки». В одном из рейдов инспекторы столкнулись с инсценировкой. Стойкий запах спиртного, сбивчивая речь и неадекватное поведение водителя – все признаки пьяного вождения, вроде бы, на лицо. Вскоре причины нелепого фарса выясняются: антураж нетрезвой поездки водитель создал ради сомнительной популярности: по его словам, он хотел попасть в эфир телеканала «Россия-1». Для провокаторов, которые умышленно ищут конфликта с инспекторами, в профессиональном сленге сотрудников ДПС есть особый термин: «обезьяна». И к таким демаршам полицейским не привыкать. Вот только пока водитель ломал комедию, отвлекая внимание инспекторов, перекресток «под шумок» мог запросто проскочить реальный водитель «под градусом». В целом же, в ГИБДД уверены: борьба с нетрезвой ездой ведется в области результативно. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Хочется отметить, что по сравнению с прошлым годом количество ДТП, которые допустили нетрезвые водители, снизилось».





Иван Суверин

25 декабря 2017 года







На главную страницу





