Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
25.12.2017
17:28:13
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловская Госавтоинспекция усиленно выявляет нетрезвых водителей

В период предновогодних корпоративов инспекторов ГИБДД на улицах может стать больше. За выходные полицейские выявили шесть нетрезвых водителей, из которых один попался повторно. Случаи, когда пьяные автомобилисты уверяют в своей «кристальной трезвости», встречаются повсеместно. Но бывает, что водители только претворяются пьяными.

Практика сплошных полицейских кордонов на дорогах носит, в основном, предупредительный характер. Тем более что время и место проведения рейдов никто в секрете не держит. Возможно, придерживаясь тактики «вольной охоты» инспекторы достигли бы более конкретных показателей, но главная задача таких мероприятий – предупредить потенциальных правонарушителей. 
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «В преддверии и во время новогодних праздников инспекторы ГИБДД отмечают рост количества водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим руководством ГИБДД принимаются меры: инспекторов на дорогах области становится больше, они останавливают тотально все транспортные средства для проверки».
В одном из рейдов инспекторы столкнулись с инсценировкой. Стойкий запах спиртного, сбивчивая речь и неадекватное поведение водителя – все признаки пьяного вождения, вроде бы, на лицо. Вскоре причины нелепого фарса выясняются: антураж нетрезвой поездки водитель создал ради сомнительной популярности: по его словам, он хотел попасть в эфир телеканала «Россия-1».
 
Для провокаторов, которые умышленно ищут конфликта с инспекторами, в профессиональном сленге сотрудников ДПС есть особый термин: «обезьяна». И к таким демаршам полицейским не привыкать. Вот только пока водитель ломал комедию, отвлекая внимание инспекторов, перекресток «под шумок» мог запросто проскочить реальный водитель «под градусом». В целом же, в ГИБДД уверены: борьба с нетрезвой ездой ведется в области результативно.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Хочется отметить, что по сравнению с прошлым годом количество ДТП, которые допустили нетрезвые водители, снизилось».



Иван Суверин
25 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта