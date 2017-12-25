Новости версия для печати Семь орловцев из категории детей-сирот получили ключи от квартир из рук главы региона Ключи врио губернатора Андрей Клычков вручил сегодня на аппаратном совещании в администрации области.



Временно исполняющий губернатора Орловской области Андрей Клычков выразил уверенность, что поддержка этой категории граждан в Орловской области будет продолжаться.

Андрей Клычков: «Напомню что, в 2017 году на приобретение квартир для детей-сирот в бюджете области были предусмотрены 252 млн. рублей. Работа будет продолжена в следящем году. Это наша обязанность. Мы ее будем выполнять, несмотря на те сложности, о которых принято говорить». Отметим также, за 3,5 года в регионе получили квартиры более 650 детей-сирот.





Ольга Борисова

25 декабря 2017 года







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