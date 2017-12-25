Новости версия для печати 22-летний житель Троснянского района все еще ждет решение свое жилищного вопроса На протяжении двух лет он выслушивал обещания чиновников насчёт предоставления ему, как ребёнку-сироте, квартиры.



Сроки переносились из года в год, пока в ситуацию не вмешались прокуроры.



Как рассказала прокурор Троснянского района Наталья Гаврилова, районной прокуратурой была проведена проверка по сообщению, в котором сообщалось о нарушении жилищных прав жителя Троснянского района, который относится к категории детей-сирот.



Установлено, что он был поставлен на соответствующий учёт лиц. Несмотря на это, жилое помещение ему своевременно предоставлено не было. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации Троснянского района предоставить благоустроенное жилое помещение. Суд требования прокурора удовлетворил. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура района.





Евгения Костомарова

25 декабря 2017 года







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