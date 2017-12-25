22-летний житель Троснянского района все еще ждет решение свое жилищного вопроса

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понедельник
25.12.2017
17:28:28
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22-летний житель Троснянского района все еще ждет решение свое жилищного вопросаНа протяжении двух лет он выслушивал обещания чиновников насчёт предоставления ему, как ребёнку-сироте, квартиры.
Сроки переносились из года в год, пока в ситуацию не вмешались прокуроры.
Как рассказала прокурор Троснянского района Наталья Гаврилова, районной прокуратурой была проведена проверка по сообщению, в котором сообщалось о нарушении жилищных прав жителя Троснянского района, который относится к категории детей-сирот.
Установлено, что он был поставлен на соответствующий учёт лиц. Несмотря на это, жилое помещение ему своевременно предоставлено не было. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации Троснянского района предоставить благоустроенное жилое помещение. Суд требования прокурора удовлетворил. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура района.
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