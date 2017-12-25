Новости версия для печати Сегодня утром орловцы застряли на выезде из микрорайона Зареченского Виной тому стали не снежные заносы, а… светофор. Он накануне заработал на перекрёстке Мостовая-Алроса.



По задумке городских властей, регулируемые выезды должны были разгрузить улицы нового микрорайона. По факту же, люди, спешащие на работу, застряли на полчаса в дорожной пробке. Причиной, по мнению орловцев, которые уже пожаловались в общественную организацию «Без ям Орловщина», стал слишком короткий интервал переключения светофора.



В свою очередь общественники передали жалобы жителей микрорайона главе администрации Орла Александру Муромскому.





Татьяна Курбатова

25 декабря 2017 года







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