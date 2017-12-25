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Более полутора лет в Троснянском районе тянулось уголовное дело о присвоении сотового телефона

Кстати, это одно из самых распространённых преступлений. Если верить статистике, в среднем в России в год совершается свыше 900-от тысяч таких краж. Это только зафиксированные случаи. И нередко суд наказывает реальным сроком лишения свободы. Но это дело завершилось примирением сторон.

Как рассказала прокурор Троснянского района Наталья Гаврилова, ещё в мае 2016 года по заявлению потерпевшего было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемый свою причастность категорически отрицал.

Вместе с тем летом текущего года по инициативе прокуратуры района расследование по делу было активизировано. По решению суда получена детализация телефонных соединений, анализ которой неопровержимо свидетельствовал о причастности подозреваемого к хищению.

Под давлением доказательств подозреваемый признался в том, что в мае 2016 года после совместного распития спиртного, повёл домой потерпевшего, который отдал свой новый сотовый телефон обвиняемому для сохранности, и пользуясь тем, что потерпевший был пьян, присвоил себе его имущество. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, раскаялся, полностью возместил ущерб. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого в связи с примирением сторон.


Евгения Костомарова
25 декабря 2017 года

 


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