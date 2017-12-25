Новости версия для печати В Орле проверяют магазины, торгующие пиротехникой В преддверии новогодних торжеств под особый контроль пожарных и полицейских попадают торговые точки, реализующие пиротехнические изделия. Перед правоохранителями стоит задача проверить их все и предотвратить любые ЧП, связанные с пиротехническими изделиями.



Проверяющие не выдают предписаний и не налагают санкций, а ограничиваются советами. Основными требованиями, предъявляемыми к магазинам пиротехники, являются наличие сертификатов на продукцию, соответствие точки торговли правилам пожарной безопасности, способность персонала магазина управиться с огнетушителем в случае ЧП.



В преддверии праздника, предупредили в пожарном надзоре, интенсивность профилактических мер будет только нарастать. А значит, торговать пиротехникой с нарушениями или «из-под полы» будет себе дороже.





Иван Суверин

25 декабря 2017 года







На главную страницу





