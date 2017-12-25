Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
25.12.2017
17:28:43
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле забили до смерти посетителя кафе

ЧП произошло 21 декабря в Северном районе города.

Как сообщает сайт Следственного комитета, 21 декабря на пересечении улиц Космонавтов и Металлургов города Орла в ночное время 44-летнему местному жителю неустановленными лицами были причинены телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался через несколько часов в медицинском учреждении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Полиция установила и задержала причастных к совершению данного преступления. Ими оказались двое жителей города Орла, которые ранее не были знакомы с потерпевшим и между собой.

По версии следствия, в ночь 20 на 21 декабря 2017 года потерпевший и подозреваемые находился в одном из кафе Северного района города Орла, где потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно: оскорблял присутствующих, угрожал убийством. Неадекватное поведение потерпевшего вызвало реакцию подозреваемых, которые также не были трезвыми.

Проследовав за потерпевшим до такси, подозреваемые вытащили его из машины и стали избивать. На помощь пришли очевидцы, которые вызвали полицию и медицинскую помощь.

В настоящее время один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении другого в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.


Орловское Информбюро
25 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта