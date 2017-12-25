Новости версия для печати В Орле забили до смерти посетителя кафе ЧП произошло 21 декабря в Северном районе города.



Как сообщает сайт Следственного комитета, 21 декабря на пересечении улиц Космонавтов и Металлургов города Орла в ночное время 44-летнему местному жителю неустановленными лицами были причинены телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался через несколько часов в медицинском учреждении.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Полиция установила и задержала причастных к совершению данного преступления. Ими оказались двое жителей города Орла, которые ранее не были знакомы с потерпевшим и между собой.



По версии следствия, в ночь 20 на 21 декабря 2017 года потерпевший и подозреваемые находился в одном из кафе Северного района города Орла, где потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно: оскорблял присутствующих, угрожал убийством. Неадекватное поведение потерпевшего вызвало реакцию подозреваемых, которые также не были трезвыми.



Проследовав за потерпевшим до такси, подозреваемые вытащили его из машины и стали избивать. На помощь пришли очевидцы, которые вызвали полицию и медицинскую помощь.



В настоящее время один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении другого в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

25 декабря 2017 года







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