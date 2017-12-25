Новости версия для печати Итоги работы за год подвели в региональном управлении федеральной службы исполнения наказаний 2017 год для сотрудников ведомства прошел под знаком перемен – с 1 января в учреждениях пенитенциарной системы стали действовать новые правила внутреннего распорядка. Изменились правила содержания осужденных в штрафных изоляторах.



Как отметил начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич, еще одним знаковым событием этого года можно считать реорганизацию Шаховской воспитательной колонии, которая с января стала колонией-поселением № 3, и предназначается для лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности и ранее отбывавших лишение свободы, а также для положительно характеризующихся осужденных.



На фоне всех изменений большие усилия были направлены на поддержание режима и охраны исправительных учреждений на должном уровне.





Иван Суверин

25 декабря 2017 года







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