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В орловском Городском центре культуры звучала музыка Евгения Дербенко

Ежегодно в конце года поклонники его творчества с удовольствием приходят на концерт маэстро который не устает радовать новыми мелодиями и обязательно представляет публике своих учеников.

Имя Дербенко давно и прочно связано с Орлом и народным жанром. Он написал более четырех тысяч музыкальных произведений. И в стране, наверное, нет таких баянистов и гармонистов, кто не исполнял бы его музыку.
Евгений Дербенко, композитор, заслуженный деятель искусств России: «Мои произведения исполняют разные коллективы нашей страны и за рубежом. В частности, Оренбургский Государственный русский народный хор, Северный, Рязанский русский народный хор, Волжский народный хор, оркестр народных инструментов, в том числе оркестр имени Осипова, оркестр радио и многие другие коллективы».
Орловские музыканты тоже любят музыку своего земляка. И случается, что многие свои произведения композитор просто дарит артистам.

Сюрприз для зрителей был в том, что муниципальный ансамбль «Славица» впервые выступил с авторской программой маэстро и концерт полностью был построен на произведениях Дербенко. В числе других, состоялись и несколько песенных премьер, музыку к которым композитор написал на стихи орловских поэтов.


Эва Стасюлевич
25 декабря 2017 года

 


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