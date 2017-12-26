Новости версия для печати Подведены итоги областного литературного конкурса для молодежи «На тысячу верст кругом Россия…» Церемония награждения победителей и финалистов конкурса, посвященного предстоящему 200-летнему юбилею И. С. Тургенева, состоялась в Орловском Доме литераторов.



В литературном соревновании приняли участие 35 орловцев в возрасте до 30 лет, сообщает информационный портал Орловской области.



В финал жюри, состоящее из профессиональных орловских писателей, допустило 10 участников.



Лауреатом конкурса в номинации «Проза» стал Сергей Слесарев из д. Шашкино Мценского района.



Победителем в поэтической номинации признан амчанин Павел Терехов. Им были торжественно вручены дипломы лауреатов.



Остальные финалисты получили из рук председателя правления Орловской областной организации Союза писателей России Андрея Фролова благодарности и сертификаты участников конкурса.



Подарками для молодых людей стали книги современных орловских писателей.



После церемонии награждения прошел рабочий семинар литобъединения.



Сотрудники Дома литераторов писатели Елена Машукова и Светлана Голубева провели мастер-класс для начинающих поэтов и прозаиков.





Орловское Информбюро

26 декабря 2017 года







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