Новости версия для печати Сегодня в Орле состоится «Губернаторская ёлка» На новогодний праздник приглашены около 600 юных орловцев.



В их числе воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных, приемных и опекунских семей, из семей участников вооруженных конфликтов и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети, больные сахарным диабетом, а также дети, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте.



Торжество пройдет в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Ребята увидят интермедию с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в зрительном зале состоится театрализованное представление Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева. По завершении спектакля детей ждет праздничный обед в кафе и подарки, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

26 декабря 2017 года







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