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вторник
26.12.2017
19:29:39
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Сегодня в Орле состоится «Губернаторская ёлка»На новогодний праздник приглашены около 600 юных орловцев.
В их числе воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных, приемных и опекунских семей, из семей участников вооруженных конфликтов и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети, больные сахарным диабетом, а также дети, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте.
Торжество пройдет в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Ребята увидят интермедию с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в зрительном зале состоится театрализованное представление Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева. По завершении спектакля детей ждет праздничный обед в кафе и подарки, сообщает информационный портал Орловской области.
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