Новости версия для печати На Орловщине издан новый альбом о Национальном парке «Орловское Полесье» Книга «Орловское Полесье» вышла в свет в издательском доме «Орлик» в рамках реализации проекта «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины».



Активное участие в создании уникального альбома о красотах орловского заповедника приняли члены областного отделения общественной организации «Союз литераторов РФ»: издание дополнено стихами современных орловских авторов. Также на страницах книги можно прочесть строки из произведений наших великих земляков: Афанасия Фета, Ивана Бунина, Федора Тютчева, Михаил Пришвина.



Как рассказал Александр Воробьев, первая книга в рамках проекта «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины» «Сказки Орловской губернии» была представлена читателям в прошлом году. Издание альбома «Орловское Полесье» приурочено к Году экологии в России.



Издательство выпустило в свет тысячу экземпляров, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

26 декабря 2017 года







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