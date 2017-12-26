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вторник
26.12.2017
19:29:24
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На Орловщине издан новый альбом о Национальном парке «Орловское Полесье»Книга «Орловское Полесье» вышла в свет в издательском доме «Орлик» в рамках реализации проекта «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины».
Активное участие в создании уникального альбома о красотах орловского заповедника приняли члены областного отделения общественной организации «Союз литераторов РФ»: издание дополнено стихами современных орловских авторов. Также на страницах книги можно прочесть строки из произведений наших великих земляков: Афанасия Фета, Ивана Бунина, Федора Тютчева, Михаил Пришвина.
Как рассказал Александр Воробьев, первая книга в рамках проекта «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины» «Сказки Орловской губернии» была представлена читателям в прошлом году. Издание альбома «Орловское Полесье» приурочено к Году экологии в России.
Издательство выпустило в свет тысячу экземпляров, сообщает информационный портал Орловской области.
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