Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Обращают внимание! Сегодня дан старт порталу, где не будет отписок и фотошопа. - Дорожная трагедия. Авария унесла жизнь одного человека. - Новый Год – в своей квартире. Семь детей-сирот сегодня получили ключи. - Нормы ГТО покорились всем. Орловские железнодорожники готовы к труду и обороне. - С наступающим годом Собаки! Пожелания орловцам – от четвероногих.

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Вести-Орёл

25 декабря 2017 года







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