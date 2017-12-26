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В Орловском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В аварию, которая произошла 25 декабря на 366-м километре трассы М-2, были вовлечены сразу 4 автомобиля, однако серьезные последствия они имели только для водителя «Лады Гранты». По предварительным данным, мужчина совершал обгон, и допустил столкновение с автомобилем «Форд». Водитель иномарки не пострадал.

Роковым для водителя «Лады Гранты» стало второе столкновение - с автомобилем МАН. При ударе металлический элемент фургона попал в мужчину, травма повлекла мгновенную смерть. Водитель грузовика не пострадал.

Последним движущаяся по инерции «Гранта» повредила автомобиль «Лада Ларгус». В нем пострадавших также нет. По факту ДТП начато расследование. Вероятным виновником случившегося пока считают погибшего водителя «Лады Гранта».