В Орловском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей

|
вторник
26.12.2017
19:29:32
|
|
В Орловском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилейОдин человек погиб.
В аварию, которая произошла 25 декабря на 366-м километре трассы М-2, были вовлечены сразу 4 автомобиля, однако серьезные последствия они имели только для водителя «Лады Гранты». По предварительным данным, мужчина совершал обгон, и допустил столкновение с автомобилем «Форд». Водитель иномарки не пострадал.
Роковым для водителя «Лады Гранты» стало второе столкновение - с автомобилем МАН. При ударе металлический элемент фургона попал в мужчину, травма повлекла мгновенную смерть. Водитель грузовика не пострадал.
Последним движущаяся по инерции «Гранта» повредила автомобиль «Лада Ларгус». В нем пострадавших также нет. По факту ДТП начато расследование. Вероятным виновником случившегося пока считают погибшего водителя «Лады Гранта».
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта