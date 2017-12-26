Новости версия для печати На Орловщине в этом году было высажено более 112 гектаров леса В областном правительстве сообщили об итогах уходящего года экологии.



Планы по посадке выполнены на 100%. 63% от объема лесовосстановления составили сосны и 37% — дубы. За год было выращено 378 тысяч единиц посадочного материала. Его специалисты ведомства используют в 2018 году при проведении лесокультурных работ. А молодых насаждений из категории хозяйственно-ценных в 2017 высажено в 2,5 раза, чем в 2016 году, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

26 декабря 2017 года







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