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Итоги Года экологии подвели в орловском Институте культуры

На волне непреходящего интереса к фотографии кафедра экранных искусств и фотомастерства старается правильно ориентировать своих студентов - на актуальные тенденции и авторитетных в фотоискусстве людей. Знаменитые орловские фотографы поделились опытом и взглядами на современные направления фотографии. Специально на эту конференцию с докладом прибыл офицер по связям Международной Федерации фотохудожников Сергей Майоров.

Сергей Майоров, офицер по связям Международной Федерации фотохудожников в России: «Орел это такой город, в котором есть много фотографов, удостоенных звания этой Федерации, и относительно других городов Орел находится на очень высоком уровне».

Его лекция «Экология визуального общения через призму фотографии» стала основной темой обсуждения. Кроме того, гость выступил и членом жюри фотоконкурса под патронажем ФИАП «Золотая женщина», результаты которого станут известны немного позже.