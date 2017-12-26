Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 30 ДТП Среди них 5 ДТП, в результате которых 5 человек получили телесные повреждения (пострадал один несовершеннолетний), один человек погиб.



25 декабря в 12 часов на Московском шоссе водитель, управляя автомобилем «Ваз 2115», не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с троллейбусом, который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» получил телесные повреждения. Днем 25 декабря в Ливнах женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада», не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля – трехлетний ребенок - получил телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области 25 декабря в 15:30 водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовал по автодороге М-2 «Крым», в районе 366 километра выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем МАН, с последующим столкновением с автомобилем «Форд Фокус», который в свою очередь столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» от полученных травм скончался на месте, его пассажир (мужчина 1971 г.р.) получил телесные повреждения.Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

26 декабря 2017 года







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