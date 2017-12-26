За прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 30 ДТП

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За прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 30 ДТПСреди них 5 ДТП, в результате которых 5 человек получили телесные повреждения (пострадал один несовершеннолетний), один человек погиб.
25 декабря в 12 часов на Московском шоссе водитель, управляя автомобилем «Ваз 2115», не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с троллейбусом, который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» получил телесные повреждения.
Днем 25 декабря в Ливнах женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада», не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля – трехлетний ребенок - получил телесные повреждения.
25 декабря в 15:30 водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовал по автодороге М-2 «Крым», в районе 366 километра выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение
с автомобилем МАН, с последующим столкновением с автомобилем «Форд Фокус», который в свою очередь столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» от полученных травм скончался на месте, его пассажир (мужчина 1971 г.р.) получил телесные повреждения.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области