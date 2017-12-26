Новости версия для печати «Дорожная служба» не рассчиталась за сделанную дорогу со «Спецавтобазой» Почему это произошло, выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.



Речь идет о контракте 2016 года. «Дорожная служба» наняла «Спецавтобазу» на работы по субподряду. Однако, по версии следователей, за сделанную работу субподрядчики не получили около 4-х миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.





Татьяна Напольских

26 декабря 2017 года







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