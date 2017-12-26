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В ближайшие три года инвесторы вложат в промышленность региона порядка 10 миллиардов рублей

Практически все они касаются строительства новых, или развития уже действующих предприятий. Об этом накануне говорил Андрей Клычков с членами Инвестиционного Совета.

«Ливгидромаш» планирует адаптировать на своих мощностях производство насосов для нефтепереработки. «Керама Марацци» запустить комплекс производства гранита в Орле. Ряд проектов связан с агропромышленным комплексом: два тепличных комбината и элеватор. При этом, отметил глава региона, нужно напомнить бизнес-сообществу и о социальной ответственности.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Главным конечным результатом нашей работы должен стать рост уровня жизни граждан. Тогда можно будет говорить о том, что мы справляемся с поставленными перед нами задачами».

Часть проектов инвесторы планируют ввести в эксплуатацию уже в конце следующего года.