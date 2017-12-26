Новости версия для печати По приглашению студентки орловского музыкального колледжа Андрей Клычков побывал на концерте «Песни из кинофильмов» Приглашение прозвучало ещё в первой половине декабря на встрече главы региона с талантливой молодежью. Тогда студенты рассказали главе региона о фестивале «Рождественские музыкальные вечера» и пригласили его на один из концертов в орловском музыкальном колледже.



Учреждение в этом году отметило 140-летие со дня основания, с чем Андрей Клычков и поздравил педагогический коллектив и студентов колледжа. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Вы все прекрасно знаете, какой великой магической силой обладает музыка. Она наполняет души людей теплотой, радостью. Я уверен, те задачи, которые мы ставим перед собой в новом году, будут иметь такое же красивое магическое начало, которое должно принести изменения в наш регион».





Антон Киселёв

26 декабря 2017 года







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