Новости версия для печати В Орловской области подвели итоги финансового года Итоги года подвели 25 декабря на аппаратном совещании в областной администрации.



Как и обещали нам областные финансисты в конце 2016-го - бездефицитным бюджет Орловщины не получился. Елена Сапожникова, член Правительства Орловской области, руководитель Департамента финансов: «Доходы областного бюджета прогнозируются к поступлению за 2017-ый год в общем объёме 27 млрд 713 млн рублей. Расходы областного бюджета за 2017 год планируются в объеме 30 млрд 89 млн рублей. Дефицит составит 2 млрд 476 млн рублей». Большую часть заняли расходы на социальную сферу: образование медицину, спорт и культуру – 17 миллиардов рублей. 5 миллиардов ушло только на зарплату бюджетникам. По прогнозам специалистов с финансами в 2018 году проблем не возникнет. Область возьмёт бюджетный кредит - 4 миллиарда рублей. Он обойдётся на 300 миллионов дешевле, чем заём у частных финансовых структур. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Это первый внутренний источник, который удалось реализовать. Мы в этом направлении можем идти, потому что те самые 300 миллионов это наши возможности, которые нужно будет дальше реализовывать». Помимо этого власти хотят заключить соглашение о мерах социально-экономического развития с Минфином - на дополнительные 5 миллиардов рублей. Этот вопрос уже рассмотрят депутаты на внеочередной сессии Облсовета в ближайшую пятницу.





Антон Киселёв

26 декабря 2017 года







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