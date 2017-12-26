На Орловщине 327 резервных источников электроснабжения могут быть использованы для ликвидации ЧС в период праздников

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вторник
26.12.2017
19:29:44
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На Орловщине 327 резервных источников электроснабжения могут быть использованы для ликвидации ЧС в период праздниковГотовность к чрезвычайным ситуациям в новогодние и рождественские праздники обсудили на заседании правительства области.
Проверены источники резервного питания и топлива. В эти дни все структуры ТЭК, учреждения ЖКХ, аварийные бригады и горячие линии будут дежурить круглосуточно.
Сам глава региона пообещал, что будет дежурить на рабочем месте каждый праздничный день.
Всего же в новогодние каникулы по всему региона пройдёт большее 1000 мероприятий.
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