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На Орловщине 327 резервных источников электроснабжения могут быть использованы для ликвидации ЧС в период праздников

Проверены источники резервного питания и топлива. В эти дни все структуры ТЭК, учреждения ЖКХ, аварийные бригады и горячие линии будут дежурить круглосуточно.



Сам глава региона пообещал, что будет дежурить на рабочем месте каждый праздничный день.



Всего же в новогодние каникулы по всему региона пройдёт большее 1000 мероприятий.