Орловская областная клиническая больница отмечает 235-летие

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вторник
26.12.2017
19:29:57
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Орловская областная клиническая больница отмечает 235-летиеВ эти минуты в концертном зале орловского института культуры собрались врачи. Там проходит торжественное собрание, посвященное дню рождения областной клинической больницы. За 235 лет из богоугодного заведения на 40 коек она превратилась в самое большое медицинское учреждение области, где ежедневно на стационарном лечении находятся более тысячи пациентов. Еще 140 тысяч человек ежегодно получают амбулаторную помощь.
Орловская областная больница была основана в 1782 году - ровно через 4 года после того, как по указу Екатерины II была основана и Орловская губерния. И все эти 235 лет больница не меняла место прописки.
Память о более чем двухвековой истории хранится в музее больницы. Оказывается, первые пациенты размещались в частной квартире в Свербеевском переулке в районе между Троицким кладбищем и Полесской площадью.
Нельзя не вспомнить подвиг врачей больницы во время оккупации Орла. Русских солдат лечили подпольно - буквально под носом у фашистов.
Сегодня в областной больнице трудятся 1800 сотрудников, которые оказывают не только плановую и экстренную помощь по программе обязательного медицинского страхования, но и высокотехнологичную.
Только хирургическим лечением в больнице занимаются 13 отделений. В этом году выполнено более 15 тысяч операций, из них - более 20 % экстренных. Расширяется спектр малотравматичных лапароскопических вмешательств. В России только 3% от общего числа клиник оперируют аппендициты и паховые грыжи через проколы. Орловская клиническая больница в их числе.
Радуют и молодые врачи. Так, Александр Альянов, среди молодых врачей, был признан лучшим хирургом в России по малоинвазивным технологиям. Он получил соответствующую грамоту в Московском научном клиническом центре от ведущего хирурга - профессора Хотькова, который высоко оценил эту работу.
В эти минуты врачи областной больницы получают награды от руководства области и поздравления коллег. Быть одними из лучших стало уже многовековой традицией.
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