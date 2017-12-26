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Орловская областная клиническая больница отмечает 235-летие

В эти минуты в концертном зале орловского института культуры собрались врачи. Там проходит торжественное собрание, посвященное дню рождения областной клинической больницы. За 235 лет из богоугодного заведения на 40 коек она превратилась в самое большое медицинское учреждение области, где ежедневно на стационарном лечении находятся более тысячи пациентов. Еще 140 тысяч человек ежегодно получают амбулаторную помощь.

Орловская областная больница была основана в 1782 году - ровно через 4 года после того, как по указу Екатерины II была основана и Орловская губерния. И все эти 235 лет больница не меняла место прописки.
 
Память о более чем двухвековой истории хранится в музее больницы. Оказывается, первые пациенты размещались в частной квартире в Свербеевском переулке в районе между Троицким кладбищем и Полесской площадью. 
Ирина Сапронова, заведующая учебно-методическим отделом Областного центра медицины катастроф: «В течение 85 лет больница была в составе богоугодных заведений, потом была передана в систему земских учреждений и стала называться Орловская губернская земская больница. Здесь работали замечательные врачи, прославившие Орловскую губернию на всю страну – это Петр Иванович Дьяконов и Андрей Львович Поленов. Впоследствии Петр Иванович Дьяконов стал профессором Московской хирургической академии, а Андрей Львович Поленов руководил нейрохирургическим институтом в Санкт-Петербурге».
Нельзя не вспомнить подвиг врачей больницы во время оккупации Орла. Русских солдат лечили подпольно - буквально под носом у фашистов. 
Ирина Сапронова, заведующая учебно-методическим отделом Областного центра медицины катастроф: «Двадцать два месяца оккупации больница жила и продолжала работать под названием Русской больницы. 5 августа, когда был освобожден город Орел, больница смогла передать нашим войскам 22 боевых летчика, более 200 спасенных бойцов».
Сегодня в областной больнице трудятся 1800 сотрудников, которые оказывают не только плановую и экстренную помощь по программе обязательного медицинского страхования, но и высокотехнологичную. 
Александр Чумак, заместитель главного врача Областной клинической больницы по хирургии: «Более 1000 пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь – и по сердечнососудистой хирургии, по нейрохирургии, по абдоминальной хирургии, по травматологии и ортопедии».
Только хирургическим лечением в больнице занимаются 13 отделений. В этом году выполнено более 15 тысяч операций, из них - более 20 % экстренных. Расширяется спектр малотравматичных лапароскопических вмешательств. В России только 3% от общего числа клиник оперируют аппендициты и паховые грыжи через проколы. Орловская клиническая больница в их числе. 
 
Радуют и молодые врачи. Так, Александр Альянов, среди молодых врачей, был признан лучшим хирургом в России по малоинвазивным технологиям. Он получил соответствующую грамоту в Московском научном клиническом центре от ведущего хирурга - профессора Хотькова, который высоко оценил эту работу. 
 
В эти минуты врачи областной больницы получают награды от руководства области и поздравления коллег. Быть одними из лучших стало уже многовековой традицией. 
Вадим Мурадян, главный врач областной клинической больницы: «Безусловно, что гордиться можно большим юбилеем. Когда больница существует столько лет на одном месте, и люди продолжают приходить сюда, то это место намоленное. И, конечно, хочется гордиться тем, кто был до нас. Хочется пожелать своим коллегам, в первую очередь, терпения, сил – для того, чтобы помогать другим и получать от этого удовольствие. Мне кажется, это самая большая божья благодать».





Елена Литинская
26 декабря 2017 года

 


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