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Две пятёрки орловской гимназии

Юбилей в кругу друзей, выпускников и учащихся отметила гимназия №16.

Поздравить родную школу с юбилеем пришли и нынешние ученики, и выпускники прошлых лет. Среди них – спортсмены, деятели культуры и искусства, руководители разных уровней.
Николай Пчёлкин, депутат Орловского горсовета, выпускник гимназии №16 г. Орла: «Эта школа дала мне многое. И школьные годы я вспоминаю как лучшие моменты своей жизни». 
Школа распахнула свои двери в 1962 году. Спустя 35 лет ей присвоили статус гимназии. Гимназисты каждый год завоевывают первые места на предметных олимпиадах, на спортивных соревнованиях городского и областного уровня, показывают хорошие результаты на госаттестации.
Анна Савостикова, директор гимназии №16 г. Орла: «55 лет – это дата зрелости, дата мудрости, дата надежд, дата добрых устремлений в будущее - в будущее наших гимназистов». 
Поздравления принимала не только сама школа, но и те, без кого её не было – педагоги и ученики. Им вручили дипломы и почетные грамоты от городской власти.



Надежда Невматулина
26 декабря 2017 года

 


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