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Фазу зелёного сигнала светофора при выезде из микрорайона «Зареченский» увеличат с 17 до 25 секунд

Если практика покажет, что и этого окажется мало, тогда будет приниматься дальнейшее решение, - добавил Филатов. Глава администрации Александр Муромский поручил держать вопрос на контроле.

Александр Муромский: «Буквально перед сегодняшним совещанием мне сообщили, что 700 метров пробка перед этим светофором. Я сегодня утром связался по этому вопросу с начальником ГИБДД по городу Орлу. Он тоже в принципе поддержал предложение рассмотреть возможность увеличения, еще больше сделать фазу выезда с микрорайона Зареченского - 30-32 секунды».

Сити-менеджер поручил не откладывать этот вопрос в долгий ящик и решить его в течение сегодняшнего дня.

Напомним, накануне жители застряли на выезде из микрорайона. Виной тому стал новый светофор на перекрёстке улиц Мостовая-Алроса. По задумке городских властей, регулируемые выезды должны были разгрузить улицы нового микрорайона. По факту же, люди, спешащие на работу, застряли на полчаса в дорожной пробке.