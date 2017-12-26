Совещание в мэрии Орла

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вторник
26.12.2017
19:29:08
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Совещание в мэрии ОрлаКак спасти ПАТП-1? Что делать с разбитой дорогой по улице Кузнецова? Когда новый светофор в микрорайоне Зареченский будет работать нормально? Эти и другие «горячие» вопросы сегодня звучали на рабочем совещании в администрации Орла. Оно получилось не по-зимнему жарким и не по-предновогоднему проблемным.
Городское пассажирское автотранспортное предприятие в состоянии банкротства. Кредиторская задолженность 63 миллиона рублей. Самостоятельно исправить положение ПАТП-1 не в состоянии. Амортизация подвижного состава почти 100%.
Вытаскивать предприятие из долговой ямы будут уже в новом году по «дорожной карте». Один из вариантов - покрыть многомиллионные убытки за счет имеющихся у ПАТП активов.
Капитальный ремонт проезжей части улицы Кузнецова тоже отложили на 2018 год. Максимум, что сделают сейчас - ямочный ремонт.
Новый светофор на выезде из микрорайона Зареченский тоже вызвал много нареканий у населения. 17-ти секунд, отведенных для проезда, явно не достаточно. Как сообщил сегодня замначальника управления городского хозяйства Александр Филатов, фазу зелёного сигнала светофора при выезде из микрорайона «Зареченский» увеличат с 17 до 25 секунд. Если практика покажет, что и этого окажется мало, тогда будет приниматься дальнейшее решение. Глава администрации Александр Муромский поручил держать вопрос на контроле.
Уборка улиц - тоже в числе актуальных тем. С начала зимнего сезона «Спецавтобазой» уже вывезено 3 тысячи тонн снега. Песко-соляной смеси заготовлено достаточно. Не останутся без внимания и дворовые территории. Качество работы дворников в новогодние каникулы проконтролируют сотрудники АТК.
Отчитались чиновники и по программе ремонта дворовых территорий. По информации начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Светланы Климовой, 73 объекта приняты. Три дворовые территории — ул. Комсомольская, 274 и 386, ул. Кромская, 10 — приемку не прошли, так как пробы асфальта не соответствуют нормативам. Работы на них выполняла подрядная организация «Двин». Светлана Климова сообщила, что подготовлено уведомление о расторжении контракта с подрядчиком в одностороннем порядке. Затем документы будут переданы в УФАС для включения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.
На совещании подвели итоги региональной программы переселения из аварийного жилья. За 4 года 115 многоквартирных домов были признаны аварийными. На их расселение было затрачено более 820 миллионов рублей. Не получили новое жилье всего четыре собственника: трое не согласились с оценочной стоимостью и подали иски в суд, по одному - идет процедура о признании его без вести отсутствующим.
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