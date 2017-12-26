Новости версия для печати «Губернаторскую ёлку» посетили около 600 орловских детей Это воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды и малыши из многодетных и опекунских семей. Многие на «Губернаторской ёлке» были впервые, впрочем, как и сам глава региона.



Все началось с новогодней интермедии. Историю о том, как Баба Яга и Кот, переодевшийся в Собаку, хотели обмануть деда Мороза и Снегурочку и забрать все подарки, с удовольствием посмотрели и дети и взрослые. Кто-то интермедии предпочел мастер-класс по оригами и настольный хоккейный матч, а некоторые рискнули стать моделью для боди-арта. Дети здесь собрались разного возраста, с разными интересами, и скучать ни кому не пришлось. Татьяна Шевцова, руководитель Департамента образования Орловской области: «Приезжают дети со всей области. Во-первых, это очень почетно, это очень приятно, значимо для каждого ребенка, потому что целый год дети проявляли успехи в учебе, принимали участие в конкурсах. И, конечно, это дети из школ-интернатов». После интермедии все отправились в зрительный зал. Артисты театра им. Тургенева разыграли спектакль о том, как Заяц, переодевшись в Лису, перехитрил Волка. Ну, и какая же «Губернаторская ёлка» без поздравлений главы области. Андрей Клычков пожелал ребятам счастья, радости, исполнения желаний. С ответным словом, от имени всех собравшихся, выступили и маленькие участники праздника. Они вручили главе региона символ наступающего года – Собаку, и выразили надежду, что талисман привнесет в жизнь Андрея Клычкова больше новых событий и поможет осуществить самые светлые мечты. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «После такого поздравления нет возможности не исполнять эти пожелания». Кстати, символ года врио губернатора себе не оставил. Он решил подарить Собаку Вике Смирновой из Болховского дома-интерната. А юный житель Орла Роман Толкунов был рад получить автограф руководителя области. Роман Толкунов, житель г. Орла: «Это для меня большая честь получить автограф Андрея Евгеньевича, потому что, я думаю, это был единственный раз в жизни, когда я его встретил. Так что я помещу автограф в рамочку и повешу на стену». Сам Андрей Клычков уверен, что в жизни встретить его не сложно, Например, на новогодние праздники он собирается покататься со своими детьми на новом общественном катке на площади Ленина. Это еще один подарок – уже для всех жителей и гостей Орла.





Татьяна Тимохина

26 декабря 2017 года







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