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«Губернаторскую ёлку» посетили около 600 орловских детей

Это воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды и малыши из многодетных и опекунских семей. Многие на «Губернаторской ёлке» были впервые, впрочем, как и сам глава региона.

Все началось с новогодней интермедии. Историю о  том, как Баба Яга и  Кот,  переодевшийся  в Собаку,  хотели обмануть деда Мороза и Снегурочку  и забрать все подарки, с удовольствием посмотрели и  дети и взрослые.
 
Кто-то интермедии предпочел  мастер-класс по оригами и настольный хоккейный матч,  а некоторые рискнули  стать моделью для боди-арта.  Дети здесь собрались разного возраста, с разными интересами, и скучать ни кому не пришлось. 
Татьяна Шевцова, руководитель Департамента образования Орловской области: «Приезжают дети со всей области. Во-первых, это очень почетно, это очень приятно, значимо для каждого ребенка, потому что целый год дети проявляли успехи в учебе, принимали участие в конкурсах. И, конечно, это дети из школ-интернатов».
После интермедии  все отправились в зрительный зал. Артисты театра им. Тургенева  разыграли спектакль о том, как Заяц, переодевшись в Лису, перехитрил Волка.  Ну, и какая же «Губернаторская ёлка» без  поздравлений главы области. Андрей Клычков пожелал ребятам счастья, радости, исполнения желаний.
 
С  ответным словом, от имени всех собравшихся, выступили и маленькие участники  праздника. Они вручили главе региона символ наступающего года – Собаку, и выразили надежду, что талисман привнесет в жизнь Андрея Клычкова больше новых событий и поможет осуществить самые светлые мечты. 
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «После такого поздравления нет возможности не исполнять эти  пожелания».  
Кстати, символ года врио губернатора себе не оставил. Он решил подарить Собаку Вике Смирновой из Болховского дома-интерната. 
 
А юный житель Орла Роман Толкунов был рад получить автограф руководителя области.
Роман Толкунов, житель  г. Орла: «Это для меня большая честь получить автограф Андрея Евгеньевича, потому что, я думаю, это был единственный раз в жизни, когда я его встретил. Так что я помещу автограф в рамочку и повешу на стену».
Сам  Андрей Клычков уверен, что в жизни встретить его не сложно, Например,     на новогодние праздники он собирается покататься со своими детьми на  новом общественном  катке на  площади Ленина. Это еще один подарок – уже для всех жителей и гостей Орла.
 



Татьяна Тимохина
26 декабря 2017 года

 


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