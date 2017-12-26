«Губернаторскую ёлку» посетили около 600 орловских детей

|
вторник
26.12.2017
19:29:04
|
|
«Губернаторскую ёлку» посетили около 600 орловских детейЭто воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды и малыши из многодетных и опекунских семей. Многие на «Губернаторской ёлке» были впервые, впрочем, как и сам глава региона.
Все началось с новогодней интермедии. Историю о том, как Баба Яга и Кот, переодевшийся в Собаку, хотели обмануть деда Мороза и Снегурочку и забрать все подарки, с удовольствием посмотрели и дети и взрослые.
Кто-то интермедии предпочел мастер-класс по оригами и настольный хоккейный матч, а некоторые рискнули стать моделью для боди-арта. Дети здесь собрались разного возраста, с разными интересами, и скучать ни кому не пришлось.
После интермедии все отправились в зрительный зал. Артисты театра им. Тургенева разыграли спектакль о том, как Заяц, переодевшись в Лису, перехитрил Волка. Ну, и какая же «Губернаторская ёлка» без поздравлений главы области. Андрей Клычков пожелал ребятам счастья, радости, исполнения желаний.
С ответным словом, от имени всех собравшихся, выступили и маленькие участники праздника. Они вручили главе региона символ наступающего года – Собаку, и выразили надежду, что талисман привнесет в жизнь Андрея Клычкова больше новых событий и поможет осуществить самые светлые мечты.
Кстати, символ года врио губернатора себе не оставил. Он решил подарить Собаку Вике Смирновой из Болховского дома-интерната.
А юный житель Орла Роман Толкунов был рад получить автограф руководителя области.
Сам Андрей Клычков уверен, что в жизни встретить его не сложно, Например, на новогодние праздники он собирается покататься со своими детьми на новом общественном катке на площади Ленина. Это еще один подарок – уже для всех жителей и гостей Орла.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта