Новости версия для печати В Орловской области выдано более 100 тыс. карт «Мир» Жители региона активно используют банковские карты для оплаты товаров и услуг. Так, за 9 месяцев текущего года средняя сумма покупки по карте «Мир» в регионе составила 557,7 рублей.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в Центральном федеральном округе в октябре текущего года количество транзакций с использованием национальной платежной карты превысило 11,9 млн операций, средний чек составил 528 рублей.



По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), в Российской Федерации банками-участниками платежной системы «Мир» уже выпущено более 26 млн карт. В 2018 году НСПК рассчитывает удвоить показатели.



Одним из важных направлений работы НСПК в ближайшее время станет масштабный выпуск карт «Мир», оснащенных защищенным микрочипом отечественного производства. Эксперты отмечают, российская микросхема и программное обеспечение к ней гарантирует пользователю отсутствие «скрытого» (недекларированного) функционала. Микросхема была разработана по заказу Банка России.



В Отделении по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу напоминают, что поэтапный переход на карту «Мир» для бюджетных организаций определен законом до 1 июля 2018 года, пенсионеры могут перейти на карту национальной платежной системы до 1 июля 2020 года.





Орловское Информбюро

27 декабря 2017 года







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