Новости версия для печати В Новогодние и предпраздничные дни в регионе пройдет свыше тысячи культурно–массовых мероприятий и около 200 спортивных акций для всей семьи Как отметил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Клычков, это будет горячая пора для всех учреждений культуры, образования и социальной защиты.



Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Особого внимания заслуживают дети с ограниченными возможностями. Их нужно максимально вовлечь и в развлечения, и в отдых, и в новогодние праздники. И не забыть воспитанников школ-интернатов и детских домов». За счёт средств областного бюджета сладкими новогодними подарками будет обеспечено более 1100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



А накануне около 600 юных орловцев посетили «Губернаторскую ёлку».





Ольга Борисова

27 декабря 2017 года







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