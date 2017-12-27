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В Новогодние и предпраздничные дни в регионе пройдет свыше тысячи культурно–массовых мероприятий и около 200 спортивных акций для всей семьи

Как отметил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Клычков, это будет горячая пора для всех учреждений культуры, образования и социальной защиты.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Особого внимания заслуживают дети с ограниченными возможностями. Их нужно максимально вовлечь и в развлечения, и в отдых, и в новогодние праздники. И не забыть воспитанников школ-интернатов и детских домов».
За счёт средств областного бюджета сладкими новогодними подарками будет обеспечено более 1100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

А накануне около 600 юных орловцев посетили «Губернаторскую ёлку».


Ольга Борисова
27 декабря 2017 года

 


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