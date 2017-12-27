Новости версия для печати Музеи Орла приглашают «отметить Новый год по-старинному» Сотрудники орловских музеев приготовили праздничные мероприятия, которые будут интересны и детям, и взрослым.



Вплоть до 31 декабря дом-музей Николая Лескова и Тимофея Грановского будут проводить Новогодние праздники «Легенды, сказки Рождества и Нового года».



Также в этих числах состоятся традиционные Рождественские ёлки Музея писателей-орловцев. Сотрудники Дома Леонида Андреева подготовили веселую и разнообразную праздничную программу. Юных посетителей ожидает встреча с Домовым, выставка старинных елочных игрушек, забавные игры и конкурсы. В кукольном театре «Вертеп» вниманию зрителей будет представлена сказочная Рождественская история. Ребята узнают, как праздновали Рождество и Новый год в семье Андреевых, познакомятся со старинными обрядами и историей появления главного новогоднего символа – ёлки.





Татьяна Курбатова

27 декабря 2017 года







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