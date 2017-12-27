|
среда
27.12.2017
20:06:44
|
|
Музеи Орла приглашают «отметить Новый год по-старинному»Сотрудники орловских музеев приготовили праздничные мероприятия, которые будут интересны и детям, и взрослым.
Вплоть до 31 декабря дом-музей Николая Лескова и Тимофея Грановского будут проводить Новогодние праздники «Легенды, сказки Рождества и Нового года».
Также в этих числах состоятся традиционные Рождественские ёлки Музея писателей-орловцев. Сотрудники Дома Леонида Андреева подготовили веселую и разнообразную праздничную программу. Юных посетителей ожидает встреча с Домовым, выставка старинных елочных игрушек, забавные игры и конкурсы. В кукольном театре «Вертеп» вниманию зрителей будет представлена сказочная Рождественская история. Ребята узнают, как праздновали Рождество и Новый год в семье Андреевых, познакомятся со старинными обрядами и историей появления главного новогоднего символа – ёлки.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта