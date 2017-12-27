Новости версия для печати За незаконную охоту придется ответить Полицейские установили того, кто охотился в природном заказнике.



Это произошло рядом с селом Березовец Залегощенского района. Инспектор по охране животных сообщил в полицию, что в заказнике неизвестный застрелил дикое животное. Незаконным стрелком оказался 24-летний местный житель. У него изъяли и ружье, и тушу убитой косули.





Анна Боева

27 декабря 2017 года







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