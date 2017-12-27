Новости версия для печати ОНФ просит прокуратуру вмешаться и проверить ситуацию с аварийным мостом в селе Крутое Ливенского района «Фронтовики» орловского отделения просят поставить мост на баланс сельского поселения для дальнейшего проведения ремонтных работ.



Несмотря на запрещающий знак, по мосту продолжают ездить грузовики. Так и до обрушения недалеко, считают активисты ОНФ. И тогда часть жителей села Крутое останется отрезанной от центральной дороги, где находится школа, магазины и другие социальные объекты.





Анна Боева

27 декабря 2017 года







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