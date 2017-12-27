Новости версия для печати На Орловщине 510 человек встретят Новый год с долгами по зарплате В общей сложности им не выплатили – более 65 миллионов рублей. Такие данные приводит Орелстат.



Большая часть из этой суммы – 99 процентов в обрабатывающих производствах, в сельском хозяйстве – 398 тыс. рублей. Каждому человеку в среднем должны 127 тыс. рублей.





Анна Боева

27 декабря 2017 года







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