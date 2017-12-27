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среда
27.12.2017
20:06:39
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Общественные палаты на предстоящих президентских выборах будут наделены правами наблюдателей26 декабря в Орле было подписано соглашение между Общественной палатой региона и
Избирательной комиссией Орловской области.
Общественные палаты на предстоящих президентских выборах будут наделены правами наблюдателей. Таково одно из нововведений в избирательное право. В нашем регионе уже начали совместную работу в этом направлении.
Федеральным законодательством общественному наблюдению отведена особая правовая роль третьего лица, который будет объективно оценивать все процессы, происходящие на избирательном участке. В частности, представители общественности смогут беспристрастно оценить работу избирательной комиссии. Безусловно, это потребует от представителей общественного наблюдения особых знаний и навыков. Весомую помощь в приобретении таких знаний орловским общественникам окажет Избирательная комиссия региона совместно с областной Общественной палатой, сообщает информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
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