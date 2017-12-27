Новости версия для печати Общественные палаты на предстоящих президентских выборах будут наделены правами наблюдателей 26 декабря в Орле было подписано соглашение между Общественной палатой региона и

Избирательной комиссией Орловской области.



Общественные палаты на предстоящих президентских выборах будут наделены правами наблюдателей. Таково одно из нововведений в избирательное право. В нашем регионе уже начали совместную работу в этом направлении.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области Федеральным законодательством общественному наблюдению отведена особая правовая роль третьего лица, который будет объективно оценивать все процессы, происходящие на избирательном участке. В частности, представители общественности смогут беспристрастно оценить работу избирательной комиссии. Безусловно, это потребует от представителей общественного наблюдения особых знаний и навыков. Весомую помощь в приобретении таких знаний орловским общественникам окажет Избирательная комиссия региона совместно с областной Общественной палатой, сообщает информационный портал Орловской области.Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Татьяна Напольских

27 декабря 2017 года







На главную страницу





