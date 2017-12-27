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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП

26 декабря в 8:30 водитель, управляя автомобилем «Geely», на автодороге Орел - Знаменское не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.

26 декабря в 12:45 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21213», допустил столкновение с автомобилем «Дэу-Гентра». В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ» и женщина-пассажир автомобиля «Дэу» получили телесные повреждения.

Днем 26 декабря в Орле в салоне автобуса «ПАЗ» произошло падение пассажира. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

