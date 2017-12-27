За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП

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среда
27.12.2017
20:06:34
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТПСреди них три ДТП с пострадавшими, в результате четыре человека получили травмы.
26 декабря в 8:30 водитель, управляя автомобилем «Geely», на автодороге Орел - Знаменское не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.
26 декабря в 12:45 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21213», допустил столкновение с автомобилем «Дэу-Гентра». В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ» и женщина-пассажир автомобиля «Дэу» получили телесные повреждения.
Днем 26 декабря в Орле в салоне автобуса «ПАЗ» произошло падение пассажира. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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