Новости версия для печати За задержку заработной платы - штраф Как сообщают в прокуратуре области, директор одной из организаций Дмитровского района привлечен к административной ответственности за это нарушение.



Перед 19-ю работниками сложилась задолженность в размере 146 тысяч руб. Сейчас она погашена. На руководителя наложен штраф – 10 тысяч рублей. И 30 тысяч - на саму организацию как юридическое лицо.





Татьяна Напольских

27 декабря 2017 года







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