Новости версия для печати На центральной площади Орла открыта зона бесплатного Wi-Fi Уже сейчас все желающие могут свободно воспользоваться доступом в Интернет, находясь на площади Ленина, сообщает информационный портал Орловской области.



Для подключения надо выбрать сеть Rostelecom_FREE и пройти авторизацию с помощью SMS.



Одновременно выйти в сеть могут до 800 пользователей.





Татьяна Напольских

27 декабря 2017 года







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