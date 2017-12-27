Новости версия для печати Инициативная группа российских избирателей поддержала самовыдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента Об этом было заявлено накануне во время заседания в историческом парке «Россия — моя история» в столичном ВДНХ.



Более 650 известных артистов и профессиональных военных, действующих политиков и общественников обсуждали изменения жизни россиян в последнее десятилетие. Армия и флот приобрели новое значение, получили современное материально-техническое обеспечение, заработные платы выросли, строятся новые квартиры. Финансируется научная деятельность, развиваются молодёжные начинания, спорт, работа общественных организаций. Председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский, присутствовавший на заседании, также поддержал кандидатуру Владимира Путина. Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Многие говорили о том, что за последние 10-15 лет у нас в России есть коренные преобразования. И, поэтому, они предлагали выдвинуть В.В.Путина кандидатом в президенты. Причём голосование было единогласным».





Антон Киселёв

27 декабря 2017 года







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