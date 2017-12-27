Новости версия для печати Сегодня Избирательная комиссия Орловской области утвердила план работы на предстоящий год Главное событие 2018 года – мартовские выборы Президента России. Именно ему и будет уделено особое внимание в первом квартале.



В частности, планируется открыть учебный центр при Облизбиркоме по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса. Соответствующее решение утвердили члены Избирательной комиссии Орловской области. Также было принято положение и условия конкурса для региональных СМИ на лучшее освещение выборов в 2018 году. Был рассмотрен ряд других организационных вопросов.





Александр Митрошин

27 декабря 2017 года







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